Articles: Speech Delivered by President Christopher J. Loeak at Nitijela Opening (Marshallese)

Nan Non Kobellok An Nitijela Ilo Mottan Eo Kein Karuo Ilo Kwelok Eo Kein 34 An Nitijela Iumin Jeman E Eo An Christopher J. Loeak, President Eo An Republic Eo An Marshall Islands:





Ikonan bok ien in im kobalok ibben Chaplain eo an Nitijela in, bareinwot President eo an Ekleja eo an jarin Ra Drik Dron ilo Majol in, Rev. Enja Enos ilo nan in jar ko an, im Kamolol Iroij. Ibareinwot konan kautiej im kamolol Rikaki in kin karejar ko an non Kien eo kab non kij woj kajojo, ilo an minister nan koj jen ien non ien. Kautiej bar rikaki ro jet ad ilo ekleja im kabun ko jet ad.



Iroij ellap ro ad ilo Majol in jen Ralik im Ratak, ikonan kejenolok iroij eo an aelon in, Iroijlaplap Jurelang Zedkaia, im iroij ro mottan iaelon in, armij in aelon in;



Speaker Donald Capelle im Mrs. Rosita Capelle;



Vice Speaker Tomaki Juda im Mrs. Gertrude Juda, mene erro jako ipped ilo jibbonin rainin;



Rutiej ro iuan Cabinet eo im Nitijela eo, im ro karejaraer;



Iroij Chairman Kotak Loeak im Lejla Betty Loeak im Iroij ro jet im Owner eo, ro rej iuan mweo mon Iroij kab aolep ro konaer;



Chief Justice Carl Ingram im Mrs. Camilla Ingram im ro aolep ilo ran ekkajet eo kab ro rutrier;



Ro aolep ilo Diplomatic Corps eo, im ikonan bareinwot kobalok ilo, jen Speaker nan kile ambassador rein jen lal ko jet mottad rebake koj, Ambassador eo an United States, Thomas Armbruster, bareinwot Ambassador eo juon jen Japan, Anzai, im Ambassador eo juon jen ROC Taiwan, Ambassador Lee, kab aolep staff ro im ro jet uwaan Embassy kein;



Ikonan bareinwot kautiej Counsul General ro, bareinwot Ambassador ro ad make, ro rebed ipped aelon kein kab ro ilikin aelon kein, im rej jerbal nan koj;



Chief Secretary im Secretary ro jet an Kien;



Chairperson kab Public Service Commission eo;



Mayor ro ad jen kajojo ailin ko im ro iuan Council ko, im ibareinwot konan kejenolok Mayor eo an aelon in, Mayor Mudge Samuel;



Jeban ko an Agency kap Doulul ko an Kien;



Ro ilo Private Sector eo kap NGO ko;



Kom aolep komar kobatok non ien in im ro rej ronjake im lo kobellok in ilo radio kab TV;



Mr. Speaker,



Iutiej im monono ilo ien in non ao kwalok ao nan in koJerammon aolep rein iuan Nitijela, ilo mwenan in kein karuo ilo kwelok in kein 34 iumin Jemenei eo ad. Einwot ilo imenene, mwenan eo in im Cabinet eo ej jakemantak Global Budget eo an Aelon Kein non an Nitijela in arto-artake im kwebane. Ij tomak im kotmane ke yio in ej bedotok, enaj juon year eo enaaj komramlok kolmenlokjen ko ad ilo ad jerbal ibben dron bwe jen maron tobar mejen kajjik eo ad ebed imaan eo im ej non kokommanmanlok jokkun mour im boktok elaplok jerammon nan kajojo Armij in Majol. Ij ba menin kinke juon lal make eban jutak bin im kajur elane Armij ro ie rejjab jerbal ibendron. Ikonan koba lak ippen Chairman eo an Council of Iroij kon melele ko an jej aikuij jerbal ippen dron, nan iuni kotobbar ko ad ilo ien in ekadu. Jej aikuij koba ippen dron im jerbal ibben dron non komman bwe lal in ad en joor im ella jen jorrean im aban ko jej jelmai jen ien non ien, ak elabtata ko rej jelot koj rainin.



Ij jutak ijin imman non ao bar kamejlok im kabinlok kalimur eo kin jibadbad im kotobar ko an Kien in ear kwaloki ilo tore eo ear bok jikin 18 alon ko rej motlok. Ejja ilo ien in wot ibareinwot konan kile im kamolol Kien ko ad imaanlok im bareinwot rein iuan Nitijela in rainin, Ri Tel ro ad ilo Manit in bareinwot Ri Tel ro ad jet ilo jukjuk in bed ko ad kin ijoko kunaer rellap non Aelon Kein Ad.



Ejja ilo mejatoto in kile im kamolol in wot ibareinwot konan bok, ilo etan Kien eo ad im Armij in Majol im lelok kamolol non lal kein jerad im mottad im rej letok peir im jiban koj jen ien non ien. Kien eo an America, Kien eo an Japan, Kien eo an Republic of China (Taiwan), Australia, New Zealand, European Union, Germany, South Korea, India, Fiji, im ebar lon lal ko jet emoj aer bar jiban koj, jej lelok ad kamolol er aolep.



Ij bareinwot konan kile im kamolol United Nations im ra-dik ko an, Regional kab CROP agency ko, doloul ko ibelakin lal in im bareinwot ilo woden bwil in, im NGO ko im rej bareinwot rie im jutak ilikin kotobar kein ad.



Mr. Speaker,



Ikonan kwalok adwoj kile lal kein raar bar jiban koj ilo jorrean ko jar ioni kin drindrin in mejlep ilo aelon ka ion ad, im bareinwot ilo Majuro in. Ikonan itok kio non ao kwalok jidik ao enan kin jet ian jerbal ko jar jerbali im jet ian wawein ko rar walok ilo alon ko 6 rej motlok. Inaj bareinwot konono jidik kin ta ko jej jerbali kio im bareinwot jet men ko renaj bok jikier ilo ien kein manwaj.



Tibdrik in melele kein inaaj kenono kaki, im melele ko relet lok, mwilal lok, im alikkar lok, renaaj itok jen Minister ro ilo aer naaj ripoot im kenono nan Nitijela in im armij in Majol ilo raan kein maanwaj. Aelon kein ad rar jab maron rear jen aban ko im melijon ko rej walok itok wot jen wawein ko rej walok ilikin Aelon Kein ak ilo lal ko jet ibelakin lal in. Non wanjonak, anjiwiwi in jorrean ko jen mojenolok in economy eo an lalin rejelet eddoklok eo an economy eo ad ilo Aelon Kein. Aban ko rej walok jen ukoktak in mejatoto im barreinwot jorrean ko jet iuaerlok wot rej jet wawein ko rejelet jerammon, eddeklok, im mour ko ad einwot an alikar ilo dindin in mejlep eo ear walok ilo Ailin ko ad ituion in Aelon Kein, im an kar iuwe den ion Majuro in ilo allon ko rej jemloklok. Ukoktak in mejatoto ej juon wawein eo jekonan lukin kalikkare nan koj im nan lal in ke enana, einwot an boktok jorrean ko non mour im jerbal in komman wonmanlok ko ad, einwot, mona ko kijed, kein ekkan ko ad, iik im wod im menin jerammon ko ad jen lojet ko ad, ejmour, energy, den in idaak ko, ene, malo kab belaak ko belakid. Ilo mol, kajitok eo in ewi ton ad naj maron mour manlok ilo aelon kein ad ilo an laplok jorrean kein rej jebar jen ukoktakin mejatoto?



Jejjab konan emakit jen Aelon Kein, im jejjab rejan im koketak armij bwe ren emakit jen Aelon Kein ak joj aikuij kile ke juon in wawein ewalok im joj aikuij bukwot kilen jerbal bwe jen maron in bobrae an mokaj okjen jorrean kein rej walok nan koj itok jen an ukoktak mejatoto. Botab mekarta jar ion im jenaj ion aban jen men kein ak Kien eban bojrak jen an kommane ijo kunan non lolorjake eddo ko an non Armij in Majol ikijen jelalokijen, ejmour im bar wawein ko jet raurok.



Mr. Speaker,



Elon ro im remaron kar riiti juon report eo ear komman ilo tore ko rebak kio kin jorrean eo rej naetan, human trafficking, ak bokto-boktak armij jen jikin non jikin ilo kilan mon, aujid, ak kojerbal kajur im kibel er bwe ren kommani wawein ko rejumae kakien ko im jokkar ilo mantin mour. Report in ej ba ke human trafficking ej juon wawein, ej juon men eo elap an walok im komman kio ilo Majol in ak ion Majuro in botab Kien in ejab bok konan non kajjeon in bobrae wawein in. Eokwe ikonan ba ke Kien in ejjelok an emonono nan jidik bwe kain rot kein en drelontok aelon kein, im enaj wonmanlok wot ilo ad kadrim lok im katiljek lok wawein etale ko bwe jorrean rot kein ren jab walok aelon kein im bwe ro rej kommane wawein kein ren liaklok er non jikij ekajet iumin kakien ko ad. Ilo mool, ilo tore ko lok ewor ro rar liakelok er iman court im court ear lo ruoer im lelok kaje ko non er. Ebar einwot wor training ko rej ilok non immigration officer ro, im ro jet ilo ra ko jet an Kien non aer jerbal in etale im lolorjake bwe jorrean rot kein ren jab komman ilo Aelon Kein.



Ilo bar enan ko jet, imonono in karon Nitijela in im Armij in Majol ke wa eo Tobolar ej jerbal kio im jiban wa ko jet elaptata ikijen wia waini, im kotmane eo in ke wa in enaj lap konan ilo kokommanlok jerbal in bok waini non kojeramanlok ri kowainini ro. Ikonan jiron lok, Senator eo motta jen Arno, Nidel Lorak, kin jerbal in, Ejja ilo wawein in wot jej bar remanlokwot non jerbal ko jet non kokomamanlok jikin meme waini eo im kein jerbal ko jet an Tobolar bwe en laplok ijo ej walok non ri kowainini ro. Wa ko 2 rej joki ilo Japan renaj itok mokta jen an jemlok yio in. Ij kejatdrikdrik ke Ri Majol renaj watok itok en an wa kein ilo ien en ej juon menin letok eo ilo Christmas elap an emmon. Ejja ilo Kilan jerbal ko ad wot jej lo kio, elap an ikutkut lok kio wa ko rej boktok mweiuk im mona jen lal ko iturur im jen ko ibelakin lal in. Men eo juon jar bar jelmae ej aban eo ikijen ial in ito-itak ilo mejatoto iloan Aelon Kein im ilikin Aelon Kein bareinwot. Itaktok eo an Dash 8 eo waad ilo ran ko lok elikin aer kar komman jerbal in kokaal ko nane ilo Australia, enaj komraiklok im kadiklok aban in. Flight ko an Our Airlines ikotan Majuro im Fiji im Brisbane ekomman bwe en bidodolok jibadoklok ijokein ba kaki im bareinwot ijoko jet ilo lal ko irok non kwelok ko im non bukbukot armij ro ak wawein ko renaj kelaplok jerammon ilo Aelon Kein, jej jerbal wot ippen airline ko bar jet nan aer bar kelapelok bar jet iaal in itotak in itok nan Aelon Kein.



Kien ej kio ejake National Strategic Plan eo, juon jerbal enaj kobaiktok ippen dron, ro jen Kien kap Private Sector eo, non konono ippen dron im bukbukot mejlan ad maron wonmanlok. Jet ian konono kein emoj de aer komman non aini melele ko non ejake Strategic Plan in. National Strategic Plan in enaj komman bwe ri bebe ro en maron aetok jetnakin mejer manlok non lo jemlokin kotobar ko non ien kane tok elik.



Jelalokijen einwot ad ba jen ien nan ien ej bedbed, ej bed wot iloan juon ian menin kotobar ko an Kien in ilontata. Bunten ko non kokommanmanlok im kolaplok kapeel ak jelalokijen ibben ajiri ro nejid remenin aikuij, ekoba kaminene ko non keboj er einwot ke rej diktak in Aelon Kein im jet ro renaj lale koj im tel koj ilju im jeklaj. Money ko jej juloki non katakin enaj komman bwe ro nejid ren naj maron in boktok juon ilju im jeklaj eo elemonono im jerammon non koj im er. Ilo kile in Kien enaj wonmanlokwot ilo an bok ijoko emaroni non jibanlok school ko ad, College of Marshall Islands, kab University of the South Pacific. Botab konan eo in bwe school kein ren katakin ri school ro aer kin katak ko rekkar im emman non aikuij ko an Aelon Kein. Ri school ro raikuj jet ro remaron kalek im bok maanlok Aelon Kein ilo iaal in jerammon im eddoklok.



Ejmour an armij in Aelon Kein ej bareinwot juon iaan jibadbad ko ilontata an kien in. Joj melele ke naninmej ej juon wawein eo ej bobraeik koj bwe jen jab maron tobar jonak ko ilon ilo ad jerbal ekkar non jonan talent, jela, im kabel ko ipped. Naninmej ko rej naetaer NCD ak naninmej ko rejjab kabobo, ekkoba naninmej ko jet rej naetaer infectious diseases, ilo aer elaplok im benlok aer mo, itok wot jen wawein ko rej walok jen climate change, rej melijon ko ebwe aer ben komadmodi, ilo an kien eo ad kajeon lolorjake jerbal ko non keajmour. Botab ij monono bwe ra ko an ejmour rej kio jerbal iben jet iaan NGO ko, non kajjeon tarinaiki naninmej ko jej ba NCD. Ilo mool ewor juon Strategic plan eo emoj an komman, im mottan jidik enaj jerbal ibelakin Majol. Ikonan kile jiban ko rej itok iumin Partnership Agreement eo, im bareinwot ko rar itok jen droluul ko einwot Flying Doctors of America, Canvasback, im Taiwan Mobile Mission. Jerbal kein an droluul kein ikijen ejmour raar tobar armij ilo Kwajalein, ilo Majuro, im bareinwot elon iaan outer island ko. Juon in wawein ear jab jiban wot armij kin naninmej im utame ko aer, ak ear bar maron komman bwe jen jab jolok money ko relap non jilikinlok ri naninmij rein ad bwe ren ilen takto ilo lal ko ilikin elab wonaer.



Mr. Speaker,



Imonono in report non kwe im rein jet iuan Nitijela in kab armij in Aelon Kein ke bonbon eo an 2012, emoj an itok im enaaj jede tok nan Nitijela in ej kwalok jet melele ko jej monono kaki. Kein kajuon audit in ak bonbon in ej juon eo ej unqualified, ak ilo bar juon wawein ba, ejelok notan. Kein karuo im ekkar non ri bonbon eo, ej ba ke question cost ko ilo yio in yio eo ej ilok, ej juon oran eo ej kab wor ilo bwebwenato. Jonan eo in ej $35,000.00. Keidi non yio ko imanlok, elap an drik bwe question cost ko ilo bonbon ko lok mokta rekein bed ilo million. Ijoke kotobar eo bwe question cost ko ren bed ilo Zero.



Jet kein wawein remman ilo ad lomnak kaki im monono, ak jaikuij bar bukot kilen bwe jerbal ko nan kejeikik money ko an Kien, ren mokajlok okjen aer jerbal, im kottobar ko ad ilo jerbal ko me jej jeki bwe jen kommani, im jaar commit bwe jen kommani ren bar komman ilo ien ko remman, remokaj tata bwe armij ren lo wodaer im emonono kaki.



Joj ej kile ke money ko jen Compact eo ad im United States, ikotaad im ikotaan United States rej driklok jen year nan year, im jaikuij bwe jen jela kilen kejerbali, tiljek kaki, jerbal ippen dron kaki ak bukwot jet wawein ko me renaaj komman bwe ren ilok ilo aer jerbal, ren ekkin im ren maron jimaron ilo aer kommane jerbal ko kin jet jemlok ko redrik.



Mr. Speaker, einwot ao kar ba eban kanuij in aetok naan e ao, ak ibar konan kobalok ippen Chairman eo an Council of Iroij, im kakemejmej koj ke Forum eo, ak kwelok eo me joj ej aolep bojak nane, ej komman jilu week jen kio, im jaikiuj kate koj, kin aolep kain wawein ko me rej kwalok ke koj jet armij ro me rejouij, jet armij ro me rejela karuwainene.



Elon alen ao kwalok naan in ke aelon kein ad Marshall Islands, ejjab aelon in kein ekkan wot, einwot ni, ma im bob, im ejjab aelon in bok im na wot, ak ej aelon in armij, im einwot ad konan project e koj lok nan likin, ke jet armij ro rej lukkun keien armij. Eokwe joj en ippen dron, jerbal ippen dron nan komman bwe kwelok in enaaj bok jikin ion Majuro in, en juon eo me enaaj menin bwebwenato nan ro rej lotok koj, im kwalok ke koj jet armij ro me retiljek, im remaron in jerbal ippen dron, ilo manit in ad, ilo nukin kein ad, im ilo aolepen jekjek in kalek ko ad ippen dron.



Mr. Speaker kommol kin ien in, jerammon nan aolep, im komwoj emmol kin ami kar itok, nan karmij im kaibojoj bellok in an Nitijela in ami.



Kom Kanuij in Emmol.

– As delivered, by RMI President Christopher J. Loeak, August 6, 2013, Opening Ceremony, Nitijela 34th Constitutional Session, Part II